Meurtre de Khady Diouf (14 ans) / Mor Diouf : « Khamnani Sama Domm Eumbone Naa » (Ndrl, je sais que ma fille était enceinte)

La jeune Khady Diouf (14 ans) tuée, la nuit du samedi au dimanche a été inhumée, ce jeudi, vers les coups de 13 heures 30 minutes au cimetière de « Gouye Tékhé » au quartier Médina Fall. Cependant, selon Mor Diouf, père de la fille, qui est revenu sur la suposée grossesse de sa fille, « khamnani sama Domm Eumbone naa » (Ndrl, je sais que ma fille était enceinte). Des propos qui sont contraires à l'autopsie effectuée à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar et qui signale que Khady Diouf est décédée des suites d'un traumatisme du cou avec luxation du rachis cervical C1-C2 et hémorragie interne, absence de grossesse et de lésions périnéales. Pour rappel, le mis en cause, Chérif Assane Fall (24 ans) et fils d'un grand marabout Baay Fall est gardé à vue depuis qu'il a avoué son forfait.