Meurtre de Idy Diène : la vidéosurveillance établit la thèse du crime raciste

L’assassinat crapuleux du Sénégalais Idy Diène livre ses secrets. Au lendemain de cet acte odieux, on a vite fait, dans certains cercles en Italie, d’écarter la thèse du crime raciste. Il se trouve qu’avec des images disponibles grâce au système de vidéosurveillance, on voit nettement que l’assassinat était bien prémédité. Pour preuve, Roberto Pirrone a laissé passer une femme blanche portant un enfant et un autre monsieur de cette même race pour vider son chargeur sur le Sénégalais, qui était sa vraie cible.