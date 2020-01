Meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye / Awa Niang répond à ses détracteurs : « Rien ne peut m'ébranler... »

C'est avec un air rassurant que le questeur à l'Assemblée nationale a répondu à ces nombreuses attaques depuis ces révélations sur l'implication de certaines responsables politiques de l'Apr Pikine.

L'honorable députée Awa Niang s'est ainsi exprimée sur cette affaire à l'occasion du lancement de la tournée nationale des femmes Apéristes à Rufisque. "Je me confie à Dieu et je vais laisser ces gens parler. Qu'ils sachent que je suis une femme forte et que rien ne peut m'ébranler..." avertira l'honorable députée.