Meurtre de Fallou Mbaye : Le présumé meurtrier et son acolyte arrêtés à Malika.

Il a fallu moins de cinq jours pour que la police de Yaxaay alpague le meurtrier Fallou Mbaye et ses acolytes. C’est ce mercredi, 11 août 2021, vers 1h 30mn, que les deux (2) suspects ont été finalement interpellés dans leur quartier à Malika. Ces derniers s’étaient réfugiés à l’intérieur du pays après leur forfait. Ils sont actuellement en position en garde à vue et l’enquête se poursuit.



Selon le communiqué du bureau des relations publiques de la police nationale, c'est une bagarre qui l’opposait, ses amis et lui, à deux (2) jeunes venus de Malika. La victime a été mortellement atteinte à la gorge, avec un tournevis. Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’identifier l’auteur du coup fatal et son acolyte.



Le 07 août 2021, le Commissariat de Jaxaay a été informé de la découverte d’un corps sans vie à l’unité 19 de Jaxaay. C’est ainsi, qu’une équipe du commissariat, sous la direction du Commissaire de Police, accompagnée par un détachement de la Police technique et scientifique, s’est rendue rapidement sur les lieux aux fins de constatations. Ces dernières ont permis d’identifier la victime comme étant Fallou Mbaye, âgé de 20 ans.