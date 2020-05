Meurtre de Dresde - Violeur et trafiquant : les révélations sur le meurtrier des petits Léo Djiby et Maya

Le procès de Laurent Foinard, un Franco-allemand qui avait étranglé ses enfants issus d’un mariage mixte d’avec une jeune Sénégalaise de 22 ans, Mariétou Sarré dite Bébé en Mai 2019, s’est ouvert depuis le 4 février dernier. Le tribunal de district de Dresde devrait prononcer son verdict aujourd’hui 12 mai.

Mais selon toute vraisemblance, cette date sera repoussée si on se fie au média allemand « Sz Zeitung » puisque l’accusé feint la folie. Ce dernier, âgé de 56 ans, a déclaré qu'il était responsable de la mort de sa fille de cinq ans et de son fils de deux ans, mais qu'il ne s'en souvenait pas. En même temps, il a souligné à plusieurs reprises combien il aimait ses enfants et ce qu'il avait fait pour eux. Il a également parlé d'intentions suicidaires.

Mais le ministère public Allemand a révélé d’autres informations. L’accusé a eu plusieurs condamnations antérieures. Il était venu à Dresde au début des années 1990 et avait récemment été propriétaire d'une petite entreprise de construction. Selon la même source, il est accusé d'avoir fait passer clandestinement un kilogramme de cristal de Pologne en Allemagne et a été emprisonné pour viol, entre autres choses...