Meurtre de Dresde : Le père de Leo (5 ans) et Maya (2 ans) condamné à perpétuité.

Laurent, père des petits Leo et Maya Foinard a été emprisonné à vie pour avoir assassiné ses propres enfants en leur faisant avaler de la mousse de construction pour se venger de son ex-femme Marieta F. (27 ans), d'origine sénégalaise. Agé de 55 ans, il avait mis les petits Léo et Maya , dans leur lit pour donner l'impression qu'ils dormaient après avoir bloqué leurs minuscules voies respiratoires avec la mousse. Il a ensuite essayé de tuer sa femme et la mère de ses enfants, mais sa perruque épaisse a amorti le coup alors qu'il la frappait à la tête par derrière avec un objet lourd.

Son entreprise de construction avait connu de graves difficultés financières et, il y a deux ans, sa femme a quitté la maison familiale. Le tribunal a appris qu'il blâmait de plus en plus son ex-femme pour ses ennuis et qu'il voulait se venger, mettant son complot tordu en action alors que les deux enfants étaient chez lui.

Le procureur Till von Borries a déclaré au tribunal qu'il agissait par vengeance parce que sa femme s'était séparée de lui et avait blessé son amour-propre.

Il a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de meurtre, et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre pour l'agression de son ex-femme.



Un psychologue a estimé que Laurent était un narcissique agressif qui faisait preuve d'un manque d'empathie, mais il a été jugé apte à subir un procès, selon les rapports de MailOnline. Les autres infractions commises par Laurent comprenaient le viol et l'incendie criminel, selon les rapports du journal.