Meurtre de Dibe Niang : La Chambre d’accusation annule le non-lieu en faveur du mari et ordonne au juge d’instruction de poursuivre l’enquête.

La juridiction d’appel a ainsi rejeté la décision du magistrat instructeur et a demandé une nouvelle poursuite des traitements. Le juge a ainsi annulé la décision antérieure que la famille de la victime avait contestée. La Chambre d’accusation de Kaolack a jugé nécessaire la poursuite de l’instruction.







La question de la tenue d’un éventuel procès pour le meurtrier présumé de la sexagénaire, mariée et mère de 10 enfants, sera tranchée prochainement. En attendant, Me Assame Dioma Ndiaye, avocat de la famille de la victime, a fait part de sa «satisfaction» au sujet de la décision de la Chambre d’accusation, qui lui a donné raison.







La dame Dibe Niang a été retrouvée morte dans la nuit du 23 au 24 mars 2016 à Tewrou Ngary, village situé dans la commune de Nguénou, département de Guinguinéo. L'enquête de l'époque avait conclu à un suicide, thèse à laquelle la famille n'a jamais cru.







La famille disait qu'elle n’en n'en pouvait plus de «ce meurtre non justifié» et demandait une «réouverture» du dossier et que «justice soit faite» après le meurtre d’un des leurs...