Meurtre de Badiandian (Sédhiou) : 5 individus arrêtés…

Cinq individus ont été arrêtés suite à l’enquête menée par la gendarmerie dans le cadre du crime survenu récemment dans la forêt de Badiandian. Cette investigation qui a duré environ deux semaines, a permis aussi de retrouver l’arme du crime, un fusil de chasse de calibre douze à l’arrière de la boutique de S.D. L’enquête qui a livré tous les secrets de cette affaire, fait savoir quà l’origine, il y avait le récurrent problème du vol de bétail.



L’enquête révèle que dans la nuit du 28 au 29 octobre, des individus ont volé un taureau et une vache dans le village de Badiandian commune de Bambali (arrondissement de Djiredji). Ainsi, certains villageois sont allés à la recherche de leurs bêtes. Et l’un d’entre eux du nom de S.D retrouve les bêtes dans la forêt de Badiandian attachées au pied d’un arbre. Et il attend sur place le retour des voleurs et dès leur arrivée, S D tire sur l’un d’entre eux et tue O S.



S D qui a réussi à s’échapper, appelle F M qui était dans une autre forêt pour lui dire qu’il a retrouvé les voleurs. Ensuite, celui-ci ramènera les bêtes au village.



Une investigation déterminée de la brigade de Sédhiou, la brigade mixte de de Bounkiling et un renfort de l’escadron de surveillance et d’intervention de Ziguinchor a permis vite d’interpeller cinq individus.



Ces cinq éléments ont été présentés au procureur et trois parmi eux ont été mis sous mandat de dépôt, les deux autres ayant obtenu la liberté provisoire car étant les propriétaires des vaches.



Mis sous mandat de dépôt S D est poursuivi pour crime, meurtre avec préméditation et guet-apens, tandis que F M l’est pour non dénonciation de crime et enfin M D poursuivi pour association de malfaiteurs et vol en réunion en temps de nuit.