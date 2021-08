Meurtre d’une fillette de 4 ans à Kanténe (Ziguinchor) en 2020: le meurtrier appréhendé plus d’un an plus tard se dit « possédé »

Plus d’un an après le meurtre barbare de M.B. une fillette de 4 ans retrouvée morte dans les buissons aux alentours de la maison à Kantène (Ziguinchor), la gendarmerie a mis la main sur le présumé meurtrier. Selon un communiqué de la maréchaussée, l’enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Ziguinchor en mai 2020, avait été confiée à la Brigade de Recherches (Br) de la Légion, sur instructions du Procureur de la République. Le 06 août 2021, suite à l’exploitation d’informations sûres et coordonnées, la Brigade de recherches de Ziguinchor a suivi les traces d’un individu suspect qui vit en location à Kandialang, quartier périphérique de la ville de Ziguinchor. Le même jour, un transport effectué à Boutoute a permis d’interpeller l’individu surnommé N’gh. Thda, originaire de la Guinée Bissau et né à Goudoump. Venu s’installer à Ziguinchor pour poursuivre ses études secondaires en 2010, il a commencé à fréquenter l’église évangélique « le vainqueur » de la localité en 2017. N’gh. Thda a reconnu les faits. Il soutient qu’il serait possédé par des esprits. Selon ses aveux, il a commencé ses sévices sur des animaux qu’il volait avant que « les esprits ne lui demandent des sacrifices humains ». L’auteur est poursuivi pour enlèvement et assassinat. Il sera déféré au parquet de Ziguinchor, conformément à la procédure judiciaire.

Pour rappel, la boucherie avait eu lieu le 13 janvier aux environs de 18 heures. Le présumé assassin avait choisi la maison au hasard et demandé d’abord à l’enfant de lui donner de l’eau à boire. Il l’avait plus tard atrocement assassiné.