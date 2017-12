Meurtre d’un ressortissant Nigérian aux Parcelles Assainies U 13

La villa 215 des Parcelles Assainies unité 13 a été le théâtre d’un violent crime. Hier entre 00h et 2h du matin, une violente bagarre a éclaté entre voisins. Mettant en cause un sénégalais répondant au nom de Kader Amar, et un nigérian du nom Nobleman Mong Kalu.



A l’origine des faits, une altercation portant sur une affaire de paiement de facture d’électricité qui aurait opposé les deux voisins partageant le même compteur. S’en est suivi une empoignade, occasion saisie par le dénommé Kader Amar pour poignarder à mort le nigérian. Pour l’heure, le présumé meurtrier est aux arrêts à la police des Parcelles Assainies.