Meurtre d'un ancien soldat à Kanilai : Yahya Jammeh réagit et promet de le régler à sa manière.

Un ancien soldat a été tué le 19 mai dernier à Kanilai. Ebrima Tamba aurait reçu une balle dans le dos après qu'il ait refusé de se soumettre à un contrôle des militaires en faction à l'entrée de Kanilai.



Une enquête a été ouverte par la police militaire et le soldat qui serait à l'origine du tir fatal à Tamba a été entendu.



Mais l'affaire risque de connaitre des proportions inquiétantes et pour cause. Yahya Jammeh aurait décidé de s'en mêler, rapporte Freedomnewspaper consulté par Dakaractu.



Selon ce site gambien, l'ancien président en exil en Guinée Équatoriale, aurait, dans un message partagé sur Whatsapp, décidé le "régler" à sa manière.



Cependant, Jammeh dont le retour en Gambie n'est pas d'actualité, n'a pas détaillé comment il comptait s'y prendre. Il aurait tout de même demandé aux habitants de Kanilai de rester calme et de ne rien faire qui pourrait porter atteinte à la cohésion nationale.