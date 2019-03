Meurtre d’Henri Diatta : Ce que risquent Henriette, sa mère et les 3 professeurs

Henriette Sambou, présumée meurtrière d’Henri Diatta, du nom de cet enseignant tué dimanche dernier à Ngohé, à Diourbel, encourt une peine allant de 6 mois à 5 ans de prison ferme. Ce, en application de l’article 294 du code pénal.

Les chefs d’accusation qui pèsent sur elle : les délits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner à la place d’un meurtre sont retenus contre elle.

Quid de la mère d’Henriette et les professeurs arrêtés ? Selon SourceA, qui a contacté Me Ousmane Gaye, un avocat du barreau, ils seront poursuivis pour non assistance à une personne en danger. Un délit passible d’une peine allant jusqu’à 5 ans de prison.