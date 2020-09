Suite au meurtre en Libye de notre compatriote Abdoulaye Baldé, le député de la diaspora Afrique du Nord, Mor Kane Ndiaye, invite le président Macky Sall à dépêcher une délégation auprès de la famille pour apporter son soutien à la famille de la victime.



"Nous demandons au chef de l'État d'envoyer une mission auprès de la famille à Kolda pour leur apporter un soutien. Car il l'a toujours fait avec certaines familles. Et la plus récente c'était avec les compatriotes victimes de l'incendie de Denver aux États-Unis."



Selon le député, c'est la situation d'insécurité qui règne dans cette partie de la Libye qui a retardé le rapatriement du corp de Abdoulaye Baldé vers le Sénégal, son pays d'origine.



"Ce que je peux dire c'est que le président Macky Sall et son gouvernement sont en train de consentir des efforts considérables pour assister les sénégalais de la diaspora. Pour le cas de notre compatriote, il a été assassiné à plus de mille kilomètres de la capitale Tripoli. La situation d'insécurité qui règne dans cette partie du pays a retardé le rapatriement du corps de notre compatriote. Ce qui fait qu'il a été enterré là-bas", souligne le député de la diaspora Afrique du Nord.



Le parlementaire invitera également les compatriotes de la diaspora à se faire enrôler dans le cadre du programme de recensement des sénégalais de l'extérieur. En effet, tous les sénégalais de la diaspora ne figurent pas présentement dans le registre disponible. Ce qui qui bloque souvent la volonté du gouvernement d'apporter son assistance aux compatriotes de la diaspora en cas de besoin...