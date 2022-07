Meurtre à Pikine-Dalifort : Ce que révèle le certificat de genre de mort de Serigne Mallé Thiam.

Suite à une bagarre qui a opposé dans la nuit du dimanche 3 juillet 2022, deux individus à Pikine-Dalifort (à hauteur du foirail), une grave blessure a été notée sur l’un des protagonistes du nom de Serigne Mallé Thiam, un vendeur de moutons.



Il a été ainsi évacué, dans un état critique à l’hôpital de Pikine (au camp Thiaroye) où il a finalement succombé à ses blessures. L’auteur a été identifié et interpellé par les éléments de la brigade de Pikine et est passé aux aveux. Lamine Guèye a reconnu les faits, mais estime toutefois qu’il a voulu riposter après avoir été blessé à la main par Mallé Thiam à l’aide d’un tesson de bouteille.



Le certificat de genre de mort fait état d’ « un décès secondaire à un choc hémorragique des suites d’une plaie pénétrante de la face latérale gauche du cou ayant entraîné une section complète de la veine jugulaire correspondante associée à une hémorragie massive par coups et blessures par arme blanche ».



Le mis en cause est placé sous mandat de dépôt et le procureur avisé.