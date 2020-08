Meurtre à Keur Massar : Un boulanger risque 20 ans de prison pour avoir tué sa tante.

Boulanger de son état, Saloum Keïta et son complice Famara Konté risquent 20 ans de prison ferme pour avoir assassiné Fatima Cissokho. En effet, les accusés ont comparu, ce lundi 17 août 2020, devant la chambre Criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour association de malfaiteurs et assassinat.



Les faits remontent au mois de février 2016. Saloum Keïta avait poignardé sa tante deux fois à la gorge au cours d'une bagarre. Au moment des faits, le nommé Saloum Keïta avait accusé Famara Konté d'être à l'origine de l'assassinat de sa tante.



72 heures après leur garde à vue, Saloum Keïta avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés avant de disculper Famara Konté. Malgré cela, ce dernier a passé 4 ans et 6 mois en prison sur la base de fausses déclarations d'un co- accusé, nous rapporte le journal Témoin.



Pour la partie civile, Me Ibrahima Ndiaye a fait savoir que les faits d'association de malfaiteurs sont avérés. Selon lui, l'accusé a avoué les faits lors de sa garde à vue.



Lors de son réquisitoire, le maître des poursuites a requis la requalification des faits avec une peine d'emprisonnement de 20 ans de réclusion criminelle. Par la suite, il a demandé l'acquittement pour l'accusé Famara Konté.



Du côté de la défense, Me Sylla a invité le juge à qualifier les faits en meurtre.



Saloum Keïta risque 20 ans de prison ferme pour avoir assassiné sa tante Fatima Cissokho. La chambre criminelle a mis l'affaire en délibéré pour le 13 octobre prochain.