Meurtre à Jaxaay : « Kheul » un multi-récidiviste sauvagement tué par tessons de bouteille et abandonné à son sort.

Un corps sans vie a été retrouvé hier matin dans un bâtiment en construction derrière le magasin « Auchan » de l'Unité 1 des Parcelles Assainies de Keur Massar, précisément au quartier Alioune Ndiaye de Jaxaay. Khaly Guèye, alias « Kheul », né en 1983, a été retrouvé mort, baignant dans son sang dans ledit bâtiment. Mais, au regard des indices concordants, l'individu a été mortellement poignardé à coups de tesson de bouteille au cours d'une rixe, puis abandonné à son sort dans le bâtiment en question.



Les habitants du quartier Alioune Ndiaye de la commune de Jaxaay ont eu le réveil brutal à cause d'une découverte macabre : le corps sans vie d'un jeune homme du nom de Khaly Guèye, alias « Kheul ». Ce dernier a été retrouvé mort dans un bâtiment en construction dans la localité.



Selon les « Échos », c'est au petit matin d'hier vers 8h, que des passants ont vu le corps inerte du surnommé Kheul, gisant dans une mare de sang. Pris de peur, ils ont alerté les voisins ainsi que les flics du commissariat de Jaxaay, qui ont débarqué sur place pour procéder aux constats d'usage. Soupçonnant un meurtre, ils ont à leur tour alerté leurs collègues de la police technique et scientifique (Dpts) qui débarqueront à leur tour pour procéder aux investigations.



La victime a été trouvée dans un état effroyable. Elle présentait des blessures sanguinolantes sur le corps, notamment au niveau de la gorge et de la poitrine.



Des tessons de bouteille ont été trouvés à même le sol tout autour du défunt. Sans compter des traces de lutte sur les lieux, ce qui laisse croire à la thèse d'un règlement de comptes qui a tourné au meurtre. En effet, le défunt se serait disputé avec son bourreau au cours d'une virée nocturne bien arrosée en alcool dans un bar, avant de quitter les lieux pour aller régler leurs comptes dans le bâtiment inachevé.



Le défunt a été déféré à trois reprises pour chanvre indien, son bourreau recherché...