Meurtre /Gabon : Une sénégalaise tuée à l'arme blanche à Port-Gentil.

Une sénégalaise a été tuée par arme blanche, lundi en début de soirée, dans la ville gabonaise de Port-Gentil, où elle vivait avec son mari.



Maguette Ba a été assassinée par un vigile d’origine malienne, a indiqué son frère Ardo Ba, sans apporter pour l'instant de précisions sur les circonstances du drame. Le frère de la victime n'a pas non plus indiqué les motivations derrière ce meurtre.



L’auteur des faits a été arrêté et une enquête ouverte pour homicide volontaire, a précisé un membre de la famille de la victime.



Des sénégalais de Port-Gentil ont fait part de leur grande émotion après le décès d’une compatriote au Gabon des suites d'une agression, assurant que l'ambassade du Sénégal était en contact avec les autorités locales pour que toute la lumière soit faite sur ce drame.