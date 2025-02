Météo : un épisode de poussière dense attendu ce week-end au Sénégal

Le Sénégal s’apprête à traverser un épisode de pollution atmosphérique sévère avec l’arrivée d’une importante masse de poussière en provenance du désert. Selon les prévisions météorologiques, la qualité de l’air devrait se dégrader fortement entre le vendredi 21 février au soir et le dimanche 23 février 2025, atteignant des niveaux « très mauvais » à « extrêmement mauvais » sur l’ensemble du territoire.



Les premières traces de cette poussière sont attendues vendredi en soirée sur l’axe Podor - Matam, avant de se généraliser à l’ensemble du pays dès le samedi. En plus d’une visibilité réduite, des rafales de vent dépassant les 40 km/h sont attendues en journée, bien que légèrement moins intenses à Dakar.



Face à cette situation, les autorités sanitaires recommandent aux personnes vulnérables, notamment les asthmatiques et les allergiques, de prendre des précautions. Il leur est conseillé de garder leurs traitements à portée de main et de limiter autant que possible les sorties en extérieur.