Météo : L’Anacim prévient sur des pluies d’intensité variable, les prochaines 24h.

Les pluies d’intensité variable parfois accompagnées d’orages, continueront à intéresser le pays, particulièrement sur les localités nord du pays, notamment à Saint-Louis, Linguère entre autres, ont indiqué à travers le bulletin de prévision à très courte échéance les services prévision et risques de l’l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Anacim).



Ces informations valables pour les prochaines 24h (du 06 septembre à 21h au 07 septembre à 21h), renseignent que ces pluies se maintiendront au courant de la nuit.



Les conditions resteront beaucoup plus favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur la façade ouest notamment, le centre-ouest, le nord-ouest et le sud-ouest du territoire national dans la journée du lundi 07 septembre, précise l’Anacim.