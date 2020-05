Mesures d’adaptation de la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19 : le PS prend le contrepied de son porte-parole

Le Parti socialiste, dans un communiqué, a approuvé les mesures d’adaptation de notre stratégie nationale de lutte contre la pandémie de Covid 19, révélées lors du message à la Nation du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, du 11 mai 2020.

Des mesures, selon les socialistes, «tendant à concilier les impératifs du combat contre la maladie, à ceux économiques et sociaux.

«Aujourd’hui que nous en savons un peu plus sur ce virus et que selon toute vraisemblance, il restera présent dans notre environnement, pour une période assez longue, nous avons la responsabilité de reprendre les activités économiques et sociales, tout en poursuivant plus que jamais la lutte contre la propagation de la Covid-19. Cette décision courageuse et responsable du Chef de l’Etat, prise après avoir consulté un panel pluridisciplinaire d’experts, répond, de surcroît, à une forte demande exprimée par une large frange de nos compatriotes», a fait aussi savoir le PS.

Cependant, selon toujours la même source, ces mesures d’adaptation font en même temps appel à une prise de conscience individuelle et collective de la responsabilité de chacun et de tous. « Elles ne peuvent réussir que dans ce cadre car, il devra être toujours question du respect rigoureux des gestes barrières ainsi que toutes les mesures d’hygiène et de salubrité édictées par les autorités sanitaires », renseigne leur note.

Une position différente cependant de celle de leur porte-parole et maire de Kaffrine, le député Abdoulaye Vilane. Ce dernier avait fait part de son inquiétude avec le nombre élevé de cas recensés ces derniers jours et l’allégement des mesures. Il avait d’ailleurs laissé entendre que « nous allions droit à l’hécatombe ». Mais il faut dire que cette sortie de l’édile de Kaffrine cachait mal une frustration, le député de la CEDEAO ayant pris à bras le corps la lutte contre cette maladie en initiant un certain nombre de mesures dans sa commune.