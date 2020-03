Mesures contre le Coronavirus : "Plus de vente de pain dans les boutiques à partir de lundi" (Fnbs)

Amadou Gaye, le président de la Fédération des boulangers du Sénégal avise que dès lundi prochain, il n'y aura plus de pain dans les boutiques. Des kiosques seront, d'ici peu, installés dans plusieurs zones pour approvisionner la population. De même, un site sera ouvert pour permettre aux consommateurs de pouvoir commander en ligne pour qu'on leur livre jusque dans leurs maisons.

Ceci dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie du Corona virus, la FNBS (fédération nationale des boulangers) et le RNBS (regroupement national des boulangers), se préoccupant de la santé et de l'hygiène alimentaire de la population, interpellent encore une fois les consommateurs à prendre leurs responsabilités afin de ne plus acheter le pain dans les boutiques, car 99% des boutiques ne respectent pas les normes pour commercialiser le pain. Les patrons des boulangeries sont aussi interpellés pour le respect des mesures d'hygiène.

C'est effectif, le décret 2277 du 31/12/2019 portant l'encadrement des activités de production et de vente des produits de boulangerie et des pâtisseries au Sénégal entre enfin en vigueur, a affirmé la fédération lors de sa conférence de presse tenue ce vendredi à leur siège à Nord-Foire.