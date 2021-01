Mesures au niveau des frontières terrestres : Aucune n’est fermée et l’autoroute reste sous le coup de l’exigence du couvre-feu.

Avec cette deuxième vague qui fait des ravages, la question de la fermeture des frontières est soulevée lors du rendez-vous périodique face à la presse du mois de janvier. En réponse aux journalistes, le ministre du Désenclavement, des Transports Terrestres et des Infrastructures a tenu à préciser qu’il n’est pas encore l’heure de fermer les frontières.



« L’aéroport n’est pas fermé. Les déplacements vers l’aéroport nécessitent des justifications pendant les heures de couvre-feu. Le billet d’avion suffit comme justificatif. Mais le voyageur ne doit être accompagné que d’une seule personne. Et au retour de l’aéroport, l’accompagnant doit photocopier le billet et qu’il se le fasse signer par l’autorité aéroportuaire, sans quoi, il aura des soucis avec les forces de l’ordre », note Mansour Faye.



Cependant, il précise qu’ « aucune frontière terrestre aussi n’est pour le moment fermée. Je rappelle aussi que l'autoroute n’est pas fermée mais reste sous le coup de l’exigence du couvre-feu ».