Mesure et suivi de la sévérité de la Covid-19 : légère hausse de la sévérité en une semaine au Sénégal

, Saint-Christophe-et-Niévès arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 166 pays du monde), suivi de Cambodge (1), Singapour (1), Nouvelle-Zélande (1), Bhoutan (1) et Soudan du Sud (1). Les scores les plus faibles sont détenus par Afrique du Sud (0,45), Espagne (0,45), Grèce (0,46) et France (0,46).. Par rapport au 15 novembre 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par Jordanie, Dominique, Botswana et Burundi. Congo, Mali, Sao Tomé et Norvège enregistrent les plus fortes baisses de scores dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine.L’analyse par continent montre que,, les scores sont compris entre 1 (Soudan du Sud) et 0,45 (Afrique du Sud), avec une. Botswana, Burundi, Rwanda et Cameroun enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Congo, Mali, Sao Tome et Principe signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice en une semaine (plus fortes hausses de la sévérité), en Afriqueaffiche en moyenne un. Le meilleur score dans ce continent est de 0,92 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,45 (Espagne). Bosnie Herzégovine, Portugal, Autriche et Pologne affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Norvège, Serbie et Chypre enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe., les scores varient entre un minimum de 0,65 (Jamaïque) et 1 (Saint-Christophe-et-Niévès), avec une. Salvador, Guyane et Venezuela affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Belize, République Dominicaine, Uruguay signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.enregistre en moyenne un score deLe meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Cambodge (1), suivi de Singapour (1), Bhoutan (1) et Thaïlande (0,99). Jordanie, Népal et Taiwan affichent les plus fortes hausses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Liban, Myanmar et Maldives signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie., les scores varient entre un minimum de 0,52 (Polynésie française) et un maximum de 1 (Nouvelle-Zélande), avec une. Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie et Australie affichent une baisse de leur score tandis que Nouvelle-Zélande enregistre une hausse de score.