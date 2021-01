Mesure et suivi de la sévérité de la Covid-19 : en une semaine, la sévérité de la Covid 19 a légèrement augmenté dans le monde.

Le baromètre de suivi de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE) calculé sur une fréquence hebdomadaire pour 166 pays pour lesquelles des données existent, révèle une légère augmentation dans le monde

de la sévérité de la Covid 19 . Elle est stable en Afrique et en baisse en Océanie.

Au 10 janvier 2021, Nouvelle Calédonie arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 166 pays du monde), suivi de Cambodge (1), de Grenade (1) et du Soudan du Sud (0,99). Les scores les plus faibles sont détenus par Corée du Sud (0,44), Afrique du Sud (0,44), Grèce (0,44). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,81 le 10 janvier 2021 contre 0,83 le 03 janvier 2021, soit une sévérité globalement faible au niveau mondial. Par rapport au 03 janvier 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par Centrafrique, Polynésie française, Norvège et Seychelles. Equateur, Salvador, Mongolie et Madagascar enregistrent les plus fortes baisses de scores dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine.

L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,99 (Soudan du Sud) et 0,44 (Afrique du Sud), avec une moyenne de 0,86 le 10 janvier contre 0,86 le 03 janvier 2021. Centrafrique, Seychelles, Bénin et Cameroun enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Madagascar, Guinée Bissau, Sao Tome et Principe et Gambie signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice en une semaine (plus fortes hausses de la sévérité), en Afrique. Au Sénégal, la sévérité de la covid 19 a augmenté en une semaine. En effet son score est passé de 0,86 le 10 janvier 2021 (contre 0,88 le 03 janvier). Le Sénégal se situe au 62ème rang mondial et au 28ème rang africain.

L’Europe affiche en moyenne un score de 0,72 le 10 janvier contre 0,73 le 03 janvier 2021. Le meilleur score dans ce continent est de 0,94 (Islande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,44 (Grèce). Norvège, Slovaquie et Bosnie Herzégovine affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Géorgie, Malte et Slovénie enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe.

En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,59 (Honduras) et 1 (Grenade), avec une moyenne de 0,79 le 10 janvier 2021 contre 0,84 le 03 janvier. Grenade, Bahamas et Pérou affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Equateur, Salvador et Mexique signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.

L’Asie enregistre en moyenne un score de 0 , 85 le 10 janvier 2021 contre 0,86 le 03 janvier. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Cambodge (1), suivi de Ouzbékistan et Brunei.



Thaïlande, Brunei et Cambodge affichent les plus fortes hausses de score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Mongolie, Oman et Koweït signent les plus fortes baisses de score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie.

En Océanie, les scores varient entre un minimum de 0,69 (Polynésie française) et un maximum de 1 (Nouvelle Calédonie), avec une moyenne de 0,90 le 10 janvier contre 0,83 le 03 janvier 2021. Fidji, Nouvelle Zélande et Polynésie française affichent une hausse de leur score.