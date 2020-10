Mesure et suivi de la sévérité de la Covid-19 : Hausse dans le monde et stabilité en Afrique

L’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE) montre qu’en une semaine, la sévérité de la Covid 19 est légèrement en hausse dans le monde, en Europe, en Asie et en Océanie. Elle est stable en Afrique et en baisse en Amérique. Au 11 octobre 2020, Grenade arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 166 pays du monde), suivi de Nouvelle Calédonie (1), Cambodge (1), Mongolie (1), Ghana (1), Singapour (1), Côte d’Ivoire (1) et Djibouti (1). Les scores les plus faibles sont détenus par Belgique (0,45), France (0,46), Afrique du Sud (0,46) et Espagne (0,47). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,82 le 11 octobre contre 0,83 le 04 octobre 2020, soit une sévérité globalement faible au niveau mondial. Par rapport au 04 octobre 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par Nicaragua, Myanmar et Hongrie. Sri Lanka, République Démocratique du Congo, Malte, Maurice enregistrent les plus fortes baisses de scores dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine. Masquer les messages précédents L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 1 (Ghana, Côte d’Ivoire et Djibouti) et 0,46 (Afrique du Sud), avec une moyenne de 0,88 le 11 octobre contre 0,88 le 04 octobre 2020. Ethiopie, Kenya, Burkina Faso enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). République Démocratique du Congo, Ile Maurice et Angola signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice en une semaine (plus fortes hausses de la sévérité), en Afrique. Au Sénégal, on observe une diminution de la sévérité en une semaine, car son score est passé de 0,95 le 04 octobre à 0,96 le 11 octobre 2020 (soit une sévérité très faible). Le Sénégal se situe au 33ème rang mondial (soit un gain de 8 places dans le classement mondial en une semaine) et au 16ème rang africain (ce qui correspond à un gain de 5 places sur un total de 51 pays). L’Europe affiche en moyenne un score de 0,71 le 11 octobre contre 0,73 le 04 octobre 2020. Le meilleur score dans ce continent est de 0,91 (Azerbaïdjan) et le pays le moins performant affiche un score de 0,45 (Belgique). Hongrie, Gibraltar, Danemark affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Malte, Suisse et Croatie enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe. En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,64 (Honduras) et 1 (Grenade), avec une moyenne de 0,83 le 11 octobre contre 0,82 le 04 octobre. Nicaragua, Jamaïque et Equateur affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Colombie, Honduras et Uruguay signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent. L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,85 le 11 octobre contre 0,86 le 04 octobre. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Cambodge (1), suivi de Mongolie (1) et Singapour (1). Sri Lanka, Vietnam, Kyrgyzstan et Népal affichent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Myanmar, Israël et Thaïlande signent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie. En Océanie, les scores varient entre un minimum de 0,73 (Polynésie française) et un maximum de 1,0 (Nouvelle Calédonie), avec une moyenne de 0,92 le 11 octobre contre 0,93 le 04 octobre 2020. Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Polynésie française affichent une stabilité de leur score par rapport à la semaine passée tandis que la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française enregistrent des baisses de leur score.