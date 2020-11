Mesure et suivi de la sévérité de la Covid-19 : Diminution de la sévérité de la Covid en une semaine au Sénégal

Le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE) montre qu'en une semaine, la sévérité de la Covid 19 est légèrement en baisse dans le monde, en Afrique, en Amérique, et en Océanie. Elle est stable en Europe et en Asie.





Au 01 novembre 2020, Saint-Christophe-et-Niévès arrive en tête (avec un score de 1 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 166 pays du monde), suivi de Cambodge (1), Singapour (1), Nouvelle Calédonie (1) et de Soudan du sud (1). Les scores les plus faibles sont détenus par Tunisie (0,44), Belgique (0,44), France (0,45), Afrique du Sud (0,45), Jordanie (0,45) et Espagne (0,45). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,82 le 01 novembre contre 0,80 le 25 octobre 2020, soit une sévérité globalement faible au niveau mondial. Par rapport au 25 octobre 2020, les plus fortes progressions de scores dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) sont affichées par Botswana, Cameroun, Mongolie et Bénin. Somalie, Burundi, Libéria, Afghanistan enregistrent les plus fortes baisses de scores dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine.



L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 1 (Soudan du Sud) et 0,45 (Afrique du Sud), avec une moyenne de 0,89 le 01 novembre contre 0,86 le 25 octobre 2020, soit une sévérité faible. Botswana, Cameroun, Bénin, Angola enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Somalie, Burundi, Libéria signent les plus fortes baisses de leurs scores dans l’indice en une semaine (plus fortes hausses de la sévérité), en Afrique. Au Sénégal, on observe une diminution de la sévérité en une semaine, car son score est passé de 0,98 le 25 octobre à 0,99 le 01 novembre 2020 (soit une sévérité très faible). Le Sénégal se situe au 25ème rang mondial et au 15ème rang africain, soit un gain de 4 places.



L’Europe affiche en moyenne un score de 0,66 le 10 novembre contre 0,66 le 25 octobre 2020, soit une sévérité modérée. Le meilleur score dans ce continent est de 0,85 (Finlande) et le pays le moins performant affiche un score de 0,44 (Belgique). Géorgie, Malte, Finlande affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Chypre, Lituanie et Serbie enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe.



En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,64 (Honduras) et 1 (Saint-Christophe-et-Niévès), avec une moyenne de 0,84 le 01 novembre contre 0,83 le 25 octobre, soit une sévérité faible. Canada, Paraguay et Costa Rica affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Equateur, République Dominicaine et Jamaïque signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.



L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,85 le 01 novembre contre 0,85 le 25 octobre, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Cambodge (1), suivi de Singapour (1), Bouthan (0,99) et Thaïlande (0,99). Afghanistan, Vietnam, Iran et Japon affichent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Mongolie, Taïwan et Bhoutan signent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie.



En Océanie, les scores varient entre un minimum de 0,78 (Polynésie française) et un maximum de 1 (Nouvelle Calédonie), avec une moyenne de 0,93 le 01 novembre contre 0,88 le 25 octobre 2020, soit une sévérité très faible. Tous les pays du continent ont enregistré une hausse de leur score en une semaine exceptée la Nouvelle Calédonie qui affiche une stabilité de son score à 1.