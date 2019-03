Message du Coordinateur de Pastef à Dakar / Abass Fall : « Dorénavant, rien ne devra se faire sans nous au Sénégal... »

Chers compatriotes,

Chers frères et soeurs patriotes,

Chers sympathisans et amis,



Nous sortons d'une échéance électorale inédite avec son lot de déception, d'incohérence, et de tricherie de la part d'un régime aux abois. L'élection présidentielle du 24 février 2019 restera l'élection de la honte et sera gravée comme telle dans l'histoire politique du Sénégal. Une élection où la commande d'un obsédé par second mandat a été prise en charge par des organes supposés être républicains.

Malgré tout cela, nous avons réussi à démontrer que nous sommes une force incontournable dans l'échiquier politique avec si peu de moyens, armés tout simplement de notre patriotisme et de notre amour pour le Sénégal.



Nous avons démontré à la face du monde qu'il ne suffit pas d'avoir des moyens financiers colossaux dont l'origine est douteuse et d'une pseudo expérience politique pour se faire une place dans le gota des grands partis politiques. Notre place a été acquise après 5 années de haute lutte face à un pouvoir dont l'unique argument a été la calomnie, la manipulation et les fakenews. Des tentatives qui ont échoué devant la pertinence, la cohérence et le patriotisme de notre candidat.



Chers compatriotes,

Vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis et vous nous avez mis dans vos coeurs. En si peu de temps vous nous avez envoyés des signaux forts que vous avez traduits en votes. Nous vous en remercions et vous assurons que nous allons continuer à faire mieux pour encore mériter votre confiance.

Nous vous encourageons à rester dans cette dynamique, car d'autres échéances aussi importantes nous attendent. Rien ne devra se faire au Sénégal sans nous désormais. Nous encourageons la jeunesse qui est le fer de lance de tout changement à rester debout pour accompagner et securiser cette révolution qui a démarré .

Nous encourageons nos braves femmes que sont nos épouses, nos mamans , nos soeurs et filles à continuer à nous couver de leurs ailes protectrices et à nous rappeler que nous ne devons pas baisser les bras. Vous êtes une fierté pour nous. Vous avez refusé de servir de bétail électoral au profit de votre patrie . Dieu vous garde.



A la diaspora, nous disons merci. Merci d'avoir participé à l'éveil des consciences. Malgré l'hostilité des nuits étrangères dans laquelle vous vivez, vous avez été devant partout et en tout. Votre amour pour ce pays n'a pas de limites.

Nous demandons donc à tous les militants patriotes de se tenir prêts pour le changement dont le processus à commencé.

Nous demandons à tous les citoyens sénégalais, désireux de vivre dans un pays de paix, de justice et d'équité de venir nous rejoindre dans cette bataille démocratique . Nous savons que beaucoup d'embûches seront à surmonter face à un pouvoir prêt à tout pour conserver ses avantages et prébendes, pour perpétuer un système de vol, de prédation et de dilapidation de nos ressources, mais nous tiendrons.



Ensemble, Nous vaincrons.



L'avenir c'est Maintenant.

Vive la Patrie

Vive le Président Ousmane SONKO



Abass FALL

Coordonnateur de PASTEF DAKAR