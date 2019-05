Message de vœu de Tulinabo Mushingi, ambassadeur des Usa aux musulmans : ‘’Nio bok gaal gui danio wara joowando’’

En ce début du jeûne du mois de Ramadan, l’Ambassadeur des Usa au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi a tenu à exprimer ses vœux les plus chers à la communauté musulmane, au nom de ses concitoyens.



‘’En ce mois de ramadan, au nom du peuple américain, je voulais souhaiter à nos frères et sœurs, un bon ramadan. Nous tous, qu’on soit musulman ou d’une autre confession, devons cohabiter ensemble dans la paix’’, a dit l’ambassadeur, dans son message prononcé ce jeudi 9 mai 2019, dans les locaux de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique, aux Almadies. C’était en marge d’un point de presse sur le récent succès de la technique des insectes stériles de l’Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea) utilisée au Sénégal. Occasion mise à profit par Tulinabo S. Mushingi pour rappeler que nous sommes tous embarqués dans la même pirogue et qu’il nous faut donc nécessairement ramer ensemble, en symbiose.



‘’Nio far ! (Nous sommes toujours ensemble). Nio bokk gaal gui. (Nous sommes tous embarqués dans la même pirogue). Et quand on est dans le bokk gaal gui, (dans cette pirogue que nos avons en commun), nous devons ramer ensemble, étrangers, comme nationaux ; musulmans comme non-musulmans. Khathia ndo, daura ndoo. Ndioko ndial, Jerejeuf’’ (Il nous faut nous agir ensemble. Merci !)’’, a dit T. Mushingi, pour souhaiter aux musulmans, un bon Ramadan.