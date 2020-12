Message de fin d'année du Chef de l'État : Ces questions cruciales auxquelles les sénégalais attendent une réponse.

Se voulant le premier combattant dans cette guerre sanitaire que le monde et spécifiquement le Sénégal traversent depuis une année entière, le président de la République est attendu demain dans son traditionnel discours de fin d'année prévu le 31 décembre. Cette pandémie à Covid-19 qui a provoqué plusieurs morts dans le pays devra certainement être le point focal du discours du chef de l'État.



Le président Macky Sall est attendu notamment sur le bilan de la guerre sanitaire entamée depuis mars dernier avec ses nombreux rebondissements. La stratégie de riposte sanitaire, un facteur important dans la guerre surtout en cette période où on parle de seconde vague de coronavirus et qui est par ailleurs plus virulente, selon le ministre de la santé et de l'action sociale.



Dans ce message tant attendu par le peuple sénégalais, le président Sall est guetté sur la résilience, mais également la relance économique vu l'effet de la crise sur l'économie nationale. Les perspectives économiques, le secteur à valoriser, la position attendue du secteur privé national etc, autant de questions qui intéressent les sénégalais.



Même si la Covid-19 et ses effets devront dominer l'essentiel de son discours de fin d'année, le président de la République devra insister sur ces secteurs phares qui nécessitent un appui conséquent suite aux dégâts causés par la pandémie.



Un aspect également important, l'implication citoyenne face à la lutte contre la pandémie.

En effet, il faudra, comme l'a toujours mentionné le président dans ses discours, que chaque sénégalais s'investisse dans la guerre sanitaire...