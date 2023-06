« Message de Sonko à Macky »: Le Président aurait dit niet à l’émissaire du leader de Pastef

Comme cela se fait entendre ces derniers jours depuis l’éclatement des manifestations violentes avec son lot de dégâts matériels et humains, le dialogue est plus que nécessaire pour arrondir les angles et apaiser la tension qui semblent être à son paroxysme.



Une personnalité de l’espace politico-économique, a tenté « une médiation utopique pour un bon nombre de sénégalais » au regard de la posture des deux acteurs politiques que sont Macky Sall et Ousmane Sonko. Il s’agit de Pierre Goudiaby ATEPA qui a pris son bâton de pèlerin, renseignent nos confrères de « Lii Quotidien », pour évoquer un possible tête à tête entre le chef de l’Etat et le leader du parti Pastef/Les Patriotes.



L’occasion pour le président du club des investisseurs sénégalais (CIS) n’aura été mieux que celle qui a récemment réuni le patronat du secteur privé et le président de la République ( qui ont abordé la situation du pays après les violentes manifestations), pour s’ouvrir une brèche dans laquelle a voulu s’engouffrer Pierre Goudiaby Atepa pour transmettre un message du leader du pastef.



Dans sa parution de ce samedi, « Lii Quotidien » révèle que « l’architecte a annoncé devant toute l’assistance qu’il avait un message à transmettre au Président Macky Sall de la part d’un « ami commun ». Le président Sall rétorque : « nous avons beaucoup d’amis en commun. Lequel parmi eux ?» « celui qui vous avait salué avec les coudes ». C’était lors du covid, quand le chef de l’Etat avait reçu les leaders de l’opposition et de la société civile. « Je veux parler d’Ousmane Sonko. Il vient d’envoyer sur mon téléphone portable, un message que je dois vous transmettre » a laissé entendre Pierre Goudiaby Atepa qui s'est heurté « au refus » du président de la République qui aurait coupé court à la discussion, refusant de donner suite au message de l’émissaire.



En dépit de tout cela, annonce le confrère, l’architecte sénégalais, après la rencontre, a tenté sans succès d’avoir un tête à tête avec le Président Sall.



Cette « probable » rencontre entre Macky Dall et Sonko est-elle alors prête à être facilement actée? Qu’est ce qui pourrait retenir le chef de l’Etat à parler d’un message de l’opposant le plus radical de l’espace politique? Mystère.



Nous avons joint au téléphone Pierre Goudiaby ATEPA pour qu'il se prononce sur sujet. Mais il nous a fait comprendre "qu'il ne peut pas en parler..."