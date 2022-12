Message de Noël : L’église sénégalaise s’attaque à la violence physique et verbale…

Dans son message de Noël en cette veille de fête, l’église sénégalaise par la voix de l’archevêque de Dakar, s’est attaquée à la crise des valeurs, notamment avec l’usage de la violence physique et verbale qui commence à prendre des proportions inquiétantes dans la société sénégalaise. « La violence physique et verbale continuent de prendre des proportions inquiétantes dans notre société au point même de constituer une menace contre l’harmonie de la sociale et scandalise les plus faibles et donne à croire que nous avons du mal à instaurer un débat d’idées même contradictoire dans le respect des personnes », constate Monseigneur Benjamin Ndiaye.Dans son message adressé au peuple, l’archevêque de Dakar alerte sur les méfaits de la violence physique et verbale. S’agissant des dérives sur les réseaux sociaux, Monseigneur Benjamin Ndiaye pointe du doigt l’utilisateur de l’internet qui, selon lui, doit se montrer très responsable. « En se penchant sur l’usage des réseaux sociaux, comment ne pas nous convaincre que c’est en définitive l’utilisateur qui pose problème. Car c’est lui, avec sa conscience, qui qualifie l’usage qu’il fait de l’instrument. Suivant ses motivations, ses pensées et ses pulsions, il peut en faire des moyens de bienfaisance ou de mal faisance », a rappelé Monseigneur Benjamin Ndiaye dans son adresse de Noël …