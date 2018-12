Message à la nation du chef de l'État : "C'est un bilan complet et exhaustif... Le président a hérité d'un pays abimé" (Ousmane Tanor Dieng)

C'est entre bilan et perspectives sur les réalisations enregistrés durant le septennat, que s'est concentré le discours du président de la République. Ousmane Tanor Dieng, a considéré le discours du président Macky Sall comme un bilan complet et exhaustif qui a sillonné tous les secteurs. Il y voit un message rassurant du chef de l'État que la population devrait accueillir avec bonheur et fierté...