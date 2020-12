Message à la nation : PASTEF parle d'un « discours incomplet et qui n'a aucun changement sur la souffrance des sénégalais »

Pour le parti PASTEF, le message prononcé par le chef de l'État à l'endroit du peuple sénégalais à la veille du nouvel an est un discours incomplet et qui n'a apporté aucun changement.



Selon Aldiouma Sow, membre du bureau politique du parti PASTEF les Patriotes, le président Macky Sall a passé sous silence les principales questions qui intéressent les sénégalais.



"Nous attendions du président qu'il donne une position ferme sur la polémique portant sur l'introduction de la notion genre dans les écoles sénégalaises. Et quelles sont les dispositions prises par l'État du Sénégal pour empêcher ce genre de pratique dans ce pays. Mais il n'a pas voulu se prononcer sur ces questions", a souligné Aldiouma Sow.



L'autre qui méritait d'être abordée par le chef de l'État, selon toujours le cadre du Parti Pastef, c'est la date exacte des élections locales.



"L'autre point sur lequel nous attendions le chef de l'État c'est d'éclairer la le nterne des sénégalais sur la modification de la loi portant sur l'État d'urgence. Nous attendions le président Macky Sall ausi qu'il nous indique clairement sur la date des élections locales", s'est indigné le membre des cadres du Pastef...