Message à la nation / Macky Sall : « Je resterai sans relâche le gardien vigilant de notre patrimoine national et des exigences attachées à nos valeurs… »

Le président de la république s’est adressé au peuple Sénégalais en marge du 62e anniversaire de l’indépendance. En format réduit, cette célébration ne verra malheureusement pas un défilé comme le Sénégal l’a pendant longtemps célébré avec la participation de toutes les couches de la société. Ceci à cause bien évidemment des travaux du Brt.



Mais le président de la république, en ce moment solennel ne se limitera pas à rappeler la pertinence du thème de cette année : « Force de défense et de sécurité et résilience nationale ». Le président de la république a rappelé l’importance pour lui des valeurs d’équité et de justice sociale. Des facteurs auxquels il accorde une importance particulière.



En effet, le chef de l'Etat dans son discours, rappelle que les politiques d’équité territoriale et de justice sociale, les politiques d’équité et sociale restent au cœur de ses préoccupations. « Je resterai sans relâche le gardien de notre patrimoine national. Du fond de mon cœur, je veux que chaque sénégalais ait sa part de bien-être, de dignité et de décence qu’une nation qui se veut solidaire peut offrir à ses citoyens » Aussi, le chef de l’Etat invite à préserver le legs qui demeure un héritage pour tout le peuple sénégalais.



Pour finir son discours principalement axé sur le thème de cette 62e fête d’indépendance, le président Macky Sall assure rester ce gardien vigilant de ce patrimoine national et des exigences à nos valeurs de culture et de civilisations.



Le président Macky Sall invite enfin à bâtir cette nation valeureuse et accueillante pour donner force à notre destin commun.