Message à la Nation : Les assurances de Macky Sall après la hausse du prix de l’électricité.

L’énergie qui constitue un des piliers essentiels de l’émergence, n’a pas été laissé en rade dans le message à la Nation lancé par le président de la République. Macky Sall, dans son annonce à quelques heures de la fin de l’année 2019, a salué les efforts consentis pour mieux gérer la question de l’énergie. ‘’Grâce aux efforts soutenus d’investissement et de réforme, nous avons redressé le secteur et nettement amélioré ses performances, avec une puissance installée de 1229 MW’’.



‘’Le gouvernement est en train de mettre en place une stratégie de conversion du gaz en électricité ; ce qui nous permettra, dès le démarrage de notre propre production de gaz, en 2022-2023, d’être à l’abri des fluctuations des prix de l’électricité dues à la conjoncture internationale. D’ici là, nous devrons investir 600 milliards de F Cfa afin que nos compatriotes qui vivent encore à l’ère de la bougie et de la lampe à pétrole accèdent, enfin, à l’électricité. C’est cela aussi le Sénégal pour tous. Et c’est dans ce contexte que la subvention au secteur a été réduite ; d’où un ajustement des tarifs pour certaines catégories d’abonnés’’, a déclaré le président de la République.



Macky Sall de préciser que ‘’cette mesure n’entrainera aucune hausse du prix de l’électricité pour tous les abonnés relevant de la tranche sociale’’.



Il a aussi annoncé l’arrivée prochaine dans la fourniture d’électricité au Sénégal d’énergie renouvelable. Ce pour dire, qu’après l’hydroélectricité et le solaire, notre pays entre dans l’ère de l’éolienne, avec la mise en service de 55 MW sur les 158 MW prévus à la centrale de Taïba Ndiaye. Sa vision d’un développement solidaire et inclusif, a-t-il ajouté, reste intacte, pour l’accès universel à cinq objectifs majeurs à l’horizon 2025 : accès à l’eau et à l’assainissement, accès à l’électricité, aux services de transport, à la santé, et à l’éducation ; une éducation de qualité, qui prépare mieux notre jeunesse à l’employabilité et à la vie productive’’.