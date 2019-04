Message à la Nation : L’appel poignant de Macky Sall aux militaires Sénégalais

Garant de la sécurité et de la stabilité du Sénégal, Macky Sall a lancé un appel vibrant aux forces de défense et de sécurité. Le président de la République qui vient de boucler son discours à la Nation, à la veille de la fête de l’indépendance de notre pays, a demandé aux militaires, tous grades confondus, de s’engager à s’inspirer des règles de conduite du Jambaar. Il s’agit, selon lui, du ‘’respect strict des lois et règlement en vigueur, de l’obéissance aux commandes, de l’obligation de réserve, du courage et de la disponibilité à l’appel du devoir’’.



Des valeurs énumérées qui, indique Macky Sall, renvoient au thème de cette année pour la Fête de l’indépendance : ‘’Force de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale’’.



Dans son adresse à la Nation, il a exprimé sa fierté et celle de la nation, aux officiers, sous officiers et militaires de rang, à qui il dit renouveler sa confiance. Mais il en a aussi profité pour leur exprimer à nouveau sa volonté de toujours les soutenir. ‘’Vous pouvez toujours compter sur mon soutien dans la conduite de vos missions au service de la Nation et du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi les efforts déjà engagés afin de renforcer les moyens opérationnels des forces de défense et de sécurité et revaloriser la condition militaire, seront poursuivis’’.

En tant que garant de l’unité nationale, il a aussi promis de respecter son ‘’engagements pour la consolidation de la paix en région naturelle de Casamance y compris par la poursuite des mesures d’accompagnement déjà entrepris. Le thème nous rappelle que notre armée illustre l’unité nationale dans sa diversité. Il signifie que les forces de défense et de sécurité font corps et âme avec la Nation et l’armée. Ce qui donne sens au concept Armée/Nation et aux vertus républicaines qui font la force et la stabilité de nos institutions’’, a dit le président nouvellement réinstallé dans ses fonctions.