Mes larmes de sang ! (Par Mamadou Bamba Ndiaye)

Agrée, Louangé, mon jet de larmes de sang

Protège mon frère en danger d’armes de sang



Notre sang arrosant le désert de nos rêves

Et ma plume déchirant mes veines sans trêve



Non ! Mon refus de brandir ce drapeau sanglant

Flottant au-devant de démons déments beuglants



Oui ! Mon islam abonnit et bénit Adam

Ange de génie héritier sage et ardent



N’habillez pas de mort mes frêles fines fleurs

Au marché de Chibok je rachète mes pleurs



Capital ! Aie pitié de tes pauvres cités

Ces nœuds de crotales nés de tes cécités



Il est vain mais sain de parler justice au monde

Tant l’humain descend vers les abysses immondes



Ahmadou Bamba qu’il nous a bien informés

Par Massalik viatique des gens bien formés



Ta jihad d’égorgeur hérésie sacrilège

Sa jihad d’éveilleur détruit tes sortilèges



Entends-tu falsifier le festif paradis

En tanière d’enfer ? Féroce parodie !



Use-la sur les voies du savoir ta jeunesse

Loin des fous du roi Fric et leur fou business



Réveille-toi mon frère ! Reviens-moi volontaire !

Révolue soit la guerre ! Reverdie soit la Terre !



Mamadou Bamba Ndiaye