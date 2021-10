Mérina Ndakhar-Emploi des jeunes / Aymérou Gningue à Dame Diop : « Je dis que vous avez 'sénégalisé' la fonction ministérielle »

Le maire de Mérina Ndakhar, Aymérou Gningue, n'a pas hésité à tresser des lauriers à Dame Diop, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle en charge du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes initié par le Président Macky Sall.



"Ce jour est le vôtre, monsieur le ministre (Dame Diop). Votre département a en charge ce projet sur l'emploi des jeunes qui est au cœur de nos préoccupations et nous réunit aujourd'hui à Mérina Ndakhar aux confins du Cayor. J'ai lu dans un quotidien de la place que vous avez "baolisé" votre ministère. Cela m'a vraiment étonné. Car vous avez passé la journée d'hier au Saloum avant de vous rendre à Fatick dans le Sine et aujourd'hui vous êtes dans le Cayor et demain vous allez vous rendre à Nianing avant de passer dans le Ndoucoumane", résume-t-il.



Avant de lancer : "Je dis que vous avez "sénégalisé" la fonction ministérielle". Le maire d'ajouter : "ce qu'on vous a confié vous le distribuez et le partagez avec tous les Séngalais. Les jeunes de Mérina Ndakhar s'attendent à ce que vous les accompagnez dans la formation professionnelle. Et je sais que vous êtes en train de vous y atteler. Nous vous invitons à nous appuyer avec toutes les structures qui sont en votre possession".



Poursuivant son speech, Aymérou Gningue a réitéré sa ferme volonté de voir la réussite du programme d'urgence dans sa commune pour les jeunes et les femmes.

C'était lors du lancement du forum pour l'insertion des jeunes qui entre en droite ligne du programme d'urgence initié par le Président Macky Sall et son gouvernement pour régler la lancinante question du chômage.



Le maire de Mérina Ndakhar a organisé ce grand forum pour que les jeunes et les femmes de sa localité ne soient pas en reste. Pendant deux jours, des experts financiers et professionnels en entrepreneuriat ont fait le déplacement à Mérina Ndakhar pour faire un état des lieux sur la question, mais également pour sensibiliser les jeunes sur ce projet qui se trouve être au centre de toutes les préoccupations du moment. Le lancement de ce grand événement qui s'est tenu au coeur du Cayor s'est déroulé en présence du ministre de la femme, de la famille du genre et de la protection de l'enfance, Ndèye Saly Diop Dieng, du ministre de la formation professionelle Dame Diop et du directeur général de U-Imcec, Ousmane Thiongane.



Qui a rappelé leurs attentes vis-à-vis des cibles, notamment leur ferme volonté d'accompagner, dans presque tous les secteurs d'activité cet important programme du Président Macky Sall. À rappeler que les femmes de Mérina Ndakhar ont reçu une enveloppe de 60 millions FCFA pour leur financement.