Mercure : Partage du plan d’action pour réduire l’utilisation dans le secteur de l’extraction minière artisanale.

Le Sénégal a élaboré un plan d’action national avec comme objectif principal d’éradiquer l’utilisation du mercure dans le secteur de l’exploitation minière artisanale de l’or. Avec la fin du processus de planification, le PAN de l’EMAPE d’or a donc fait l’objet d’un atelier de partage avec toutes les parties prenantes pour son appropriation et sa mise en œuvre et « réfléchir sur la feuille de route ». L’utilisation du mercure constitue une menace sur les ressources naturelles de base, mais aussi sur la santé humaine et animale.