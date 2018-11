Mercato médiatique / La saignée se poursuit à la 2sTV : Papa Djibril Fall sur le départ.

Le mercato médiatique, ouvert par la cascade de départs ayant secoué le groupe de presse de Youssou Ndour, n’en finit pas de livrer tous ses secrets. Papa Djibril Fall, l’un des journalistes et chroniqueurs qui donnent à la 2S TV ses lettres de noblesse, est en passe de rejoindre Futurs Médias. C’est en tout cas ce qu’ont repéré les radars de Dakaractu discrètement postés aux Almadies.



Et nos gorges profondes, la main sur le feu, jurent que PDF a fini de signer un contrat en béton au moment où ces lignes sont écrites.

Pour mémoire, avant de monnayer ses talents chez El Hadj Ndiaye, le jeune prodige a poli ses armes à l’Aps et à la Rts. Un gros poisson, qui confirme qu’aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années !

PDF faisait partie des animateurs de l’émission « Tout est là », qui passe en prime-time sur la 2S Tv et intervient, au besoin, comme analyste politique.