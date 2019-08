Mercato : les dirigeants catalans confiants, une réponse du PSG imminente... Le feuilleton Neymar touche à sa fin.

Entre Neymar (27 ans) et le Paris Saint-Germain, la rupture définitive n'est plus très lointaine. Désireux de quitter la capitale française, deux années après son arrivée en fanfare, l'attaquant brésilien pourrait bien retourner au FC Barcelone. En tout cas, le club catalan est prêt à faire les efforts nécessaires pour offrir à son ancienne star une porte de sortie à moins d'une semaine de la fin du mercato estival.







Une avancée considérable







En effet, les dirigeants blaugrana, présents ce mardi à Paris, où ils ont rencontré leurs homologues franciliens, ont réalisé une avancée considérable après plusieurs heures de négociations. « Il n'y a pas encore d'accord. On continue de négocier. Mais on est plus proches » , a précisé le directeur technique catalan, Javier Bordas, devant les journalistes.



De son côté, le directeur sportif parisien, Leonardo, a fait comprendre qu'une annonce pourrait bientôt être réalisée à ce sujet. « On en parlera après » , a promis le Brésilien. Une déclaration qui confirme en partie l'information du Parisien. Le quotidien régional assure que le double champion de France en titre communiquera « au plus tard mercredi » pour évoquer un accord, ou non, avec Barcelone.







Un joueur en plus des 170 M€ ?







Alors qu'une offre de 170 millions d'euros, payables en deux fois, lors d'un transfert sec, a été évoquée par Le Parisien, RMC affirme de son côté que le champion d'Espagne a surenchéri.







En plus de cette grosse somme, la formation catalane serait prête à rajouter un joueur, dont l'identité n'a pas filtré. Les médias espagnols évoquent de leur côté la possibilité de voir Ousmane Dembélé ou Nelson Semedo être inclus dans le deal. Une proposition, si elle est avérée, qui se rapprocherait des exigences parisiennes, désireux de récupérer les 222 millions d'euros investis sur Neymar en 2017. Réponse dans les prochaines heures…