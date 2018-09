Mercato : Zidane veut reprendre du service !

En mai dernier, Zinedine Zidane avait surpris tout le monde en annonçant son départ du Real Madrid quelques jours après un troisième sacre consécutif en Ligue des Champions, avec une victoire 3-1 contre Liverpool. Mais on devrait très vite revoir le champion du monde 1998 sur un banc ! Présent à Arnedo ce dimanche pour assister à un match de son fils Elyaz avec les minimes du Real Madrid, Zidane a fait une annonce concernant son avenir : il est déjà prêt à reprendre du service. «C'est sûr que je reviendrai bientôt pour entraîner, a annoncé l'ancien coach de la Casa Blanca sur la chaîne espagnole RTVE. C'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai toujours fait.»



Son nom circule à MU et à la Juve



Actuellement, rien ne dit que Zidane possède déjà un accord avec un club, mais il ouvre la porte à des discussions et se positionne pour diriger une nouvelle équipe très rapidement. Il ne fait aucun doute que «Zizou» recevra de nombreuses propositions au cours des prochaines semaines et que plusieurs grands clubs vont commencer à prendre la température.

Difficile de ne pas penser notamment à Manchester United, où le nom de Zidane a été cité pour prendre la succession d'un José Mourinho chahuté en ce début de saison. L'Equipe annonçait le mois dernier, déjà, que cette destination plaisait beaucoup au technicien de 46 ans, attiré par l'opportunité d'entraîner un club mythique en Premier League.

Du côté de l'Italie, un retour à la Juventus Turin a également été évoqué. Une chose est sûre, le nom de Zidane va régulièrement revenir dans la rubrique des transferts chez les entraîneurs.