Mercato : Watford prêt à tout pour faire signer Ismaïla Sarr / 30 millions d’euros proposés à Rennes

D’après les informations de L’Equipe, l’international sénégalais, qui sort d’une finale de Coupe d’Afrique des Nations perdue face à l’Algérie, ne devrait pas rester en Bretagne où il vient de reprendre l’entraînement pendant que ses coéquipiers perdaient le Trophée des Champions en Chine.

En effet, Ismaïla Sarr, 21 ans, devrait s’engager en faveur de Watford. Le Stade Rennais a fini par dire oui aux Hornets et une offre de 30 M€, plus 5 M€ de bonus. Tout est bouclé ou presque car Olivier Létang doit encore discuter avec le président italien du club anglais, Gino Pozzo, à Rome ce mardi pour finaliser l’opération. Rennes demandait au départ 40 M€, puis 37 M€, avant de céder à la dernière offre. Sarr était arrivé en Bretagne il y a deux ans en provenance du FC Metz et contre 17 M€.

En 110 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge-et-Noir, Ismaïla Sarr aura trouvé le chemin des filets à 23 reprises, pour 21 passes décisives.