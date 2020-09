Mercato : Sur le banc à Rennes et sans offres alléchantes, quel sort pour Mbaye Niang ?

On est bien loin de la période où l’Olympique de Marseille se positionnait pour attirer le puissant attaquant rennais au vélodrome. En effet, longtemps annoncé sur le départ, l’international Sénégalais, Mbaye Niang (25 ans) semble désormais être coincé entre le marteau et l’enclume. En délicatesse avec la direction rennaise, peu utilisé par Julien Stephan et sans offres véritablement alléchantes, le sort de Niang est incertain…



En plus d’être un « dossier mercato » suivi de très près, Mbaye Niang (24 sélections, 4 buts) présente un intérêt évident pour la sélection sénégalaise qui mise beaucoup sur lui. Ce, à quelques jours de l’annonce de la liste de joueurs de l’entraîneur des « Lions », Aliou Cissé, dans le cadre de la prochaine fenêtre FIFA du mois d’octobre (Matches amicaux le 9 et le 13, respectivement contre le Maroc et la Mauritanie.)

Pour rester dans le thème du marché des transferts dont la clôture est prévue le 5 octobre prochain, le dossier Mbaye Niang stagne.



Partira ou partira pas ? C’est le statu quo total, les ardeurs refroidies de l’OM sont passées par là, découragé par les exigences des dirigeants rennais jugés beaucoup trop gourmandes (Plus de 20 millions d’euros exigé...) D’autre part, on parle d’une offre pas assez convaincante du côté des phocéens et autres.



Toujours est-il que le 11 septembre dernier, Mbaye Niang faisait une clarification sur twitter, concernant sa situation. « J’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais F.C., que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande. » Une sortie censée recadrer les débats qui laissent encore planer l’incertitude quant au sort du joueur.



En attendant, après cinq journées disputées en Ligue 1, le buteur rennais (15 buts en 32 titularisations en 19/20) n’a été utilisé qu’une seule fois (62 minutes de jeu), cette saison par Julien Stepan. Ce dernier semble avoir jeté son dévolu sur le nouvel attaquant de rennes, Serhou Guirassy (24 ans) qui affiche un bilan de 4 matches et 3 buts inscrits. Un remplaçant tout trouvé pour le Sénégalais qui aurait récemment décliné une proposition de West Bromwich, fraichement promu en Premier League.



Dans l'éventualité où il devra rester à Rennes où il est sous contrat jusqu'en 2024, le natif de Melun (France) devra regagner sa place de titulaire. Donc la confiance de Stephan et d’une partie des supporters. Mbaye Niang avait très rapidement convaincu le stade de Rennes de le signer pour 15 millions d'euros suite à un prêt plus que satisfaisant en provenance du Torino.