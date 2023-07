Mercato : Sadio Mané sur le point de rejoindre Édouard Mendy à Al-Ahly, avec un salaire de 250 millions d’euros par an !

En cas de signature à Al Ahly Sadio Mané deviendrait le joueur le mieux payé du monde devant Cristiano Ronaldo et Cie. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actuel attaquant du Bayern Munich et non seulement très convoité par le club saoudien, mais surtout sur le point de céder à l’appel du Golfe.

D’après les dernières informations fournies par le Journaliste, Fabrizio Romano, « Sadio Mané à Al Ahly, c'est parti ! L'accord est en place entre Al Ahly et le Bayern Munich pour le transfert. » Une information de taille étant donné que ce mardi, Sadio Mané, s’est rendu à l’ambassade de l’Arabie Saoudite au Sénégal en visite. Mais également pour des raisons que l’on ignore encore, mais qui pourraient être un rapport avec cet éventuel transfert.

D’après la même source, Sadio Mané qui avait été acheté il y a un an par le club bavarois pour près de 40 millions d’euros en provenance de Liverpool, pourrait être revendu le double ! « 80 millions d’euros plus de 20 milions d’euros de bonus. Avec un salaire de 250 millions d’euros par an ! » Un salaire astronomique ! Ce serait la signature la plus chère de tous les temps pour Al Ahly voire pour le football moderne. Sadio Manè deviendrait par la même occasion le joueur sénégalais le plus cher de tous les temps précise le journaliste italien.

Pour l’instant, rien n’est encore officiel. Mais, tout laisse à croire, que l’attaquant sénégalais est bien parti pour rejoindre son compatriote, Édouard Mendy, qui s’est engagé pour trois ans, mais également son ancien compère d’attaque du côté de Liverpool, Roberto Firmino…