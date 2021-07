Mercato : Ramos, le nouveau coup d'éclat du PSG ! (officiel)

Le Paris Saint-Germain frappe un nouveau grand coup sur le marché des transferts ! Après le milieu Georginio Wijnaldum, arrivé libre au terme de son contrat avec Liverpool, et le latéral droit Achraf Hakimi, recruté pour 60 millions d'euros (hors bonus) en provenance de l'Inter Milan, le club de la capitale a officialisé ce jeudi sa troisième recrue estivale : le défenseur central Sergio Ramos (35 ans).







Ramos rejoint le PSG pour deux ans







La légende du Real Madrid, qui a quitté la capitale espagnole après seize années passées chez les Merengue, s'est engagée pour deux saisons avec le Paris SG. En fin de contrat en Espagne, Ramos n'avait pas réussi à s'entendre avec la direction madrilène pour une prolongation.







Le vice-champion de France a su saisir l'occasion pour l'attirer dans ses filets, malgré des offres de formations anglaises et du FC Séville, son club formateur. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n'oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d'intégrer une équipe avec de grands joueurs. C'est un club qui a déjà prouvé au plus haut niveau avec des fondations solides. Je veux continuer à grandir avec Paris et aider l'équipe à travailler pour gagner des titres » , a assuré Ramos sur le site officiel du PSG.