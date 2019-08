Mercato : Pape Alioune Ndiaye sur les tablettes de Rennes, Lille, Everton et Monaco…

Selon Yahoo Sport fr, le milieu sénégalais pourrait changer de trajectoire et atterrir en France, à Monaco. De retour à Stoke City (Relégué en championship) PAN devait trouver un autre point de chute après notamment une CAN réussie avec les « Lions. » Des clubs tels que Lille, Everton, Rennes et Monaco se positionnent pour le milieu Sénégalais.



Le manager de Stoke City, Nathan Jones, a affirmé « avoir eu des discussions avec Badou, mais des doutes ont été émis quant à son retour ». Yahoo Sport fr révèle par ailleurs que Monaco est maintenant « en pourparlers avancés » avec Stoke, qui a également été approché par Lille, Rennes et Everton.