Mercato – Officiel : Mauro Icardi débarque au PSG !

À quelques minutes de la clôture du marché des transferts, le PSG a officialisé l’arrivée de Mauro Icardi en provenance de l’Inter. L’attaquant argentin rejoint comme prévu le club de la capitale jusqu’en juin 2020 sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Icardi portera le numéro 18 dans son nouveau club.



Leonardo est en train de réaliser de très grands coups lors de ce mercato estival 2019. Le Brésilien a ainsi retenu Neymar qui sera encore parisien (au moins) cette saison encore et en cette fin de mercato, le directeur sportif du PSG s’est offert le triple champion d’europe avec le Real Madrid, le gardien Keylor Navas et enfin, l’attaquant très prolifique de 26 ans, Mauro Icardi qui a marqué 124 buts en 219 matches avec l’Inter Milan.

Le salaire de Icardi au PSG a été aussi dévoilé. Le buteur argentin va toucher 8 millions d’euros par an en sus de 2 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus.