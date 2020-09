Mercato : Moussa Wagué prêté au Paok Salonik en Grèce

Le jeune international sénégalais, Moussa Wagué (21 ans) a été aperçu à l'aéroport de Thessalonique (Grèce) alors qu'il s'apprêtait à rejoindre le club local PAOK pour un prêt d'un an. Une destination pour le moins surprenante pour le jeune latéral droit qui, depuis sa signature au FC Barcelone, il y'a deux ans, n'a jamais réussi à s'imposer.



Après un prêt de courte durée à Nice, en ligue 1 française, Wagué tentera une seconde fois de se relancer en Super League. Pas sûr ce que la Grèce soit le meilleur championnat pour être sous le feu des projecteurs. Seulement, un temps de jeu plus conséquent ne serait pas de refus pour le " Lion " qui garde un œil sur la sélection nationale à quelques semaines des matches amicaux prévus en octobre (le 9 et 13 contre le Maroc et la Mauritanie.)