Mercato : Mory Diaw à l’Olympique de Marseille, le dossier avance bien…

D'autres formations de Ligue 1 auraient également manifesté leur intérêt pour Mory Diaw, qui semble correspondre aux critères recherchés par l'entraîneur Roberto De Zerbi.

La venue de l’ancien joueur du PSG et de Lausanne, permettrait à l’OM de renforcer sa défense et de disposer d'un gardien de but supplémentaire capable de s'installer durablement dans les cages marseillaises.